В Москве рассказали о проверках на объектах массового скопления людей

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Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении проверок на объектах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах, концертных залах и на стадионах. 
В Москве рассказали о проверках на объектах массового скопления людей
  • AP

«В период с 11 по 17 октября 2021 года специалистами управления обследовано 33 объекта, в том числе концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры, фитнес-клубы» — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на 12 объектах обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавируса.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий из-за осложнения ситуации с коронавирусом в городе.

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