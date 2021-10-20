Министр здравоохранения Якутии ушла в отставку

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Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова ушла в отставку по причине перехода на другую работу.

«Борисова Елена Афраимовна освобождена от должности министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу», — написал глава региона Айсен Николаев в своём Twitter.

Он добавил, что и. о. министра здравоохранения назначена Елена Афансьева.

Ранее стало известно, что в Якутии вводят систему QR-кодов при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров.

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