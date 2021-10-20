Министр здравоохранения Якутии ушла в отставку
«Борисова Елена Афраимовна освобождена от должности министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу», — написал глава региона Айсен Николаев в своём Twitter.
Борисова Елена Афраимовна освобождена от должности министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.— Айсен Николаев (@AisenNikolaev) October 20, 2021
Он добавил, что и. о. министра здравоохранения назначена Елена Афансьева.
Ранее стало известно, что в Якутии вводят систему QR-кодов при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров.