Мантуров заявил о необходимости замены 70% региональных воздушных судов

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что необходимо заменить около 70% парка региональных воздушных судов. Об этом министр рассказал во время заседания президиума Госсовета по вопросу транспортной стратегии России.
Мантуров заявил о необходимости замены 70% региональных воздушных судов
  • РИА Новости

«В общей сложности требуется замена парка региональных перевозок примерно на 70%, то есть около 320 единиц», — заявил Денис Мантуров.

RT вёл трансляцию с заседания.

Ранее Денис Мантуров оценил обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы.

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