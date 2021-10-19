Мантуров заявил о необходимости замены 70% региональных воздушных судов

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что необходимо заменить около 70% парка региональных воздушных судов. Об этом министр рассказал во время заседания президиума Госсовета по вопросу транспортной стратегии России.

РИА Новости