Мантуров заявил о необходимости замены 70% региональных воздушных судов
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что необходимо заменить около 70% парка региональных воздушных судов. Об этом министр рассказал во время заседания президиума Госсовета по вопросу транспортной стратегии России.
- РИА Новости
«В общей сложности требуется замена парка региональных перевозок примерно на 70%, то есть около 320 единиц», — заявил Денис Мантуров.
RT вёл трансляцию с заседания.
Ранее Денис Мантуров оценил обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы.
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