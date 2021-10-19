Стали известны условия розыгрыша квартир среди вакцинированных москвичей
Об этом сообщает «Москва 24».
В нём примут участие москвичи, сделавшие прививку с 18 по 24 октября.
Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканала. Имена двух победителей объявят в эфире, а также на портале mos.ru.
Розыгрыши будут проходить по средам в течение пяти недель. Завершающий розыгрыш состоится 24 ноября. Всего будет разыграно десять квартир в Москве.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.