Стали известны условия розыгрыша квартир среди вакцинированных москвичей

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Первый розыгрыш однокомнатных квартир в рамках акции по стимулированию вакцинации «Вакцина — твой ключ к здоровью!» от Московской торгово-промышленной палаты пройдёт 27 октября.

Об этом сообщает «Москва 24».

В нём примут участие москвичи, сделавшие прививку с 18 по 24 октября.

Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканала. Имена двух победителей объявят в эфире, а также на портале mos.ru.

Розыгрыши будут проходить по средам в течение пяти недель. Завершающий розыгрыш состоится 24 ноября. Всего будет разыграно десять квартир в Москве.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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