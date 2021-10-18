Инфекционист Тимаков назвал срок появления иммунитета после вакцинации от COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, в какой срок после вакцинации от COVID-19 появляется иммунитет.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Для того чтобы выработать новый иммунитет, нужно полтора месяца как минимум. То есть мы сегодня сделаем прививку, потом делаем вакцинацию вторую и только потом, через три где-то недели появляется у нас иммунитет, то есть полтора месяца», — сказал специалист.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.