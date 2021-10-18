В Москве благоустроят территорию у станции БКЛ «Сокольники»

У строящейся станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по благоустройству территории площадью около 40 тыс. кв. м.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея с липами и многолетними растениями, а также с клумбами-скамейками. У жителей района и посетителей парка появится удобное общественное пространство», — уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.