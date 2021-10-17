Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об отравлении метанолом на Урале

Расследование уголовного дела об отравлении 18 человек метиловым спиртом в Екатеринбурге поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

«Председатель СК России (Александр Бастрыкин. — RT) поручил руководителю Следственного управления по Свердловской области Богинскому доложить о ходе проведённых следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

Вечером 16 октября Следственный комитет подтвердил, что в Екатеринбурге 18 человек погибли после употребления жидкости с содержанием метилового спирта.

Позднее полиция задержала двоих подозреваемых после гибели 18 человек из-за некачественного алкоголя на Урале.