Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об отравлении метанолом на Урале

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Расследование уголовного дела об отравлении 18 человек метиловым спиртом в Екатеринбурге поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

«Председатель СК России (Александр Бастрыкин. — RT) поручил руководителю Следственного управления по Свердловской области Богинскому доложить о ходе проведённых следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

Вечером 16 октября Следственный комитет подтвердил, что в Екатеринбурге 18 человек погибли после употребления жидкости с содержанием метилового спирта.

Позднее полиция задержала двоих подозреваемых после гибели 18 человек из-за некачественного алкоголя на Урале.

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