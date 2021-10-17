Григоренко: Курилы нуждаются в пиаре и развитии инфраструктуры
«Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике», — приводит РИА Новости его слова.
Григоренко отметил, что уже обсудил это с местными властями.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера Фумио Кисиды о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.