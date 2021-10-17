Григоренко: Курилы нуждаются в пиаре и развитии инфраструктуры

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина заявил, что развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов.

«Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике», — приводит РИА Новости его слова.

Григоренко отметил, что уже обсудил это с местными властями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера Фумио Кисиды о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.