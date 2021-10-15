Опрос: россияне рассказали о влиянии осени на их настроение и здоровье
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сервиса «Ситимобил» и ResearchMe.
Из опроса следует, что период с сентября по ноябрь для россиян стал более стрессовым, чем обычно. 31% респондентов говорят, что им тяжелее справляться с напряжением из-за плохой погоды. Треть участников исследования испытывают больше стресса из-за грязи, серости и собственной усталости.
Как утверждают 27% респондентов, они «не в ресурсе» для полной отдачи на работе.
Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.