Опрос: россияне рассказали о влиянии осени на их настроение и здоровье

Почти 40% россиян заявили, что осенью чувствуют себя эмоционально подавленными. Четверть признались, что в это время года настроение заметно ухудшается, а упадок сил оказывается более ощутимым. Энергичнее чувствуют себя в осенний период 10% жителей.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сервиса «Ситимобил» и ResearchMe.

Из опроса следует, что период с сентября по ноябрь для россиян стал более стрессовым, чем обычно. 31% респондентов говорят, что им тяжелее справляться с напряжением из-за плохой погоды. Треть участников исследования испытывают больше стресса из-за грязи, серости и собственной усталости.

Как утверждают 27% респондентов, они «не в ресурсе» для полной отдачи на работе.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.