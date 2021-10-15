В Кировской области зарегистрировали 205 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 205 случаев коронавируса за сутки, выздоровели 457 жителей.
В Кировской области зарегистрировали 205 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Дома лечатся 10 029 пациентов, на лечении в больницах находятся ещё 5395.

Областной Минздрав разворачивает дополнительные инфекционные койки.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 110 случаев COVID-19. Как сообщает «Реальное время», об этом заявила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Темп прироста за сутки составил 0,4%. Как отметила Патяшина, это в два раза больше по сравнению с сентябрём.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.

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