В Кировской области зарегистрировали 205 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 205 случаев коронавируса за сутки, выздоровели 457 жителей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Дома лечатся 10 029 пациентов, на лечении в больницах находятся ещё 5395.

Областной Минздрав разворачивает дополнительные инфекционные койки.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 110 случаев COVID-19. Как сообщает «Реальное время», об этом заявила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Темп прироста за сутки составил 0,4%. Как отметила Патяшина, это в два раза больше по сравнению с сентябрём.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.