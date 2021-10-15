В Севастополе выявили 266 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Общее число заболевших в регионе достигло 33 945, выздоровевших — 29 854 человека.
Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 за последние 24 часа прошли 24 010 жителей. Всего в республике прививку от коронавируса сделали 1 195 882 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный минздрав.
Оба компонента вакцины получил 976 231 человек.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.