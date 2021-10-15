В Севастополе выявили 266 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе выявили 266 случаев коронавируса за сутки, выздоровели 188 человек.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 33 945, выздоровевших — 29 854 человека.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 за последние 24 часа прошли 24 010 жителей. Всего в республике прививку от коронавируса сделали 1 195 882 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный минздрав.

Оба компонента вакцины получил 976 231 человек.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.