В Севастополе выявили 266 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе выявили 266 случаев коронавируса за сутки, выздоровели 188 человек.
В Севастополе выявили 266 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 33 945, выздоровевших — 29 854 человека.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 за последние 24 часа прошли 24 010 жителей. Всего в республике прививку от коронавируса сделали 1 195 882 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный минздрав.

Оба компонента вакцины получил 976 231 человек.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.

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