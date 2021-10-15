Кабмин одобрил проект соглашения о Cовете председателей верховных судов СНГ

Короткая ссылка
Правительство России одобрило проект соглашения об образовании Cовета председателей верховных судов стран СНГ. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кабмин одобрил проект соглашения о Cовете председателей верховных судов СНГ
  • AP

«Одобрить проект соглашения об образовании Совета председателей верховных судов государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в постановлении.

Отмечается, что проект был согласован с Министерством иностранных дел России, Верховным судом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Одобренный проект предложат подписать президенту России Владимиру Путину.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. В ходе саммита были подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить