Кабмин одобрил проект соглашения о Cовете председателей верховных судов СНГ

Правительство России одобрило проект соглашения об образовании Cовета председателей верховных судов стран СНГ. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить проект соглашения об образовании Совета председателей верховных судов государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в постановлении.

Отмечается, что проект был согласован с Министерством иностранных дел России, Верховным судом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Одобренный проект предложат подписать президенту России Владимиру Путину.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. В ходе саммита были подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. RT вёл прямую трансляцию.