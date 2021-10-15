СК возбудил новое дело против красноярского бизнесмена Быкова

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Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова по факту подстрекательства к убийству криминального авторитета.
СК возбудил новое дело против красноярского бизнесмена Быкова
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова члены одной из находящихся в его подчинении ОПГ совершили убийство знакомого бизнесмена — 48-летнего жителя Красноярска. Мужчина был убит вблизи своего дома. Нападавшие скрылись.

«В настоящее время по делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — заявили в СК.

Также продолжается расследование по ряду других дел в отношении Быкова.

В сентябре в Красноярске суд на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства.

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