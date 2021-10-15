Два участка бывшей промзоны «Серп и Молот» в Москве реорганизуют

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что два участка бывшей московской промзоны «Серп и Молот» будут реорганизованы в рамках проекта «Индустриальные кварталы».
Два участка бывшей промзоны «Серп и Молот» в Москве реорганизуют
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Планируемый объём инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект — около 4,5 млрд рублей в год», — отметил Ефимов.

Общая площадь застройки превысит 190 тыс. кв. м.

Как отмечается, один участок находится в Нижегородском районе, второй — в Лефортово, их общая площадь превышает 8 га.

На этих территориях будет создано 3,2 тыс. новых рабочих мест. Проекты планируют реализовать за шесть и пять лет соответственно.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum рассказал о работе по благоустройству города.

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