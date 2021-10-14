В Крыму выявили 552 случая COVID-19 за сутки

Пресс-служба вице-премьера Крыма Елены Романовской сообщила, что в республике выявили 552 случая коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом информирует НСН.

Отмечается, что с начала пандемии в Крыму было зарегистрировано 85 913 случаев коронавируса.

Наряду с этим РИА Новости Крым сообщает, что коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в крымских больницах занят на 88%, медучреждения разворачивают дополнительные места.

За сутки из республиканских больниц выписали 427 пациентов, при этом на лечение поступили 292 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали 6712 случаев COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.