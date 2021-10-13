В Удмуртии выявили 331 случай COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Удмуртии подтвердили 331 случай коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели при этом 313 пациентов.

Об этом пишет izhlife.ru.

Как отмечается, в тяжёлом состоянии в стационарах республики остаётся 581 пациент. Третий день подряд в регионе регистрируют по 30 летальных случаев.

Среди вновь заболевших — 75 детей и 68 человек старше 65 лет, уточняет ИА «Удмуртия».

Больше всего заболевших в Ижевске — 172.

Уточняется, что вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 419 242 жителя республики.

Ранее стало известно, что в Москве выявили 4410 случаев COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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