В Удмуртии выявили 331 случай COVID-19 за сутки
Об этом пишет izhlife.ru.
Как отмечается, в тяжёлом состоянии в стационарах республики остаётся 581 пациент. Третий день подряд в регионе регистрируют по 30 летальных случаев.
Среди вновь заболевших — 75 детей и 68 человек старше 65 лет, уточняет ИА «Удмуртия».
Больше всего заболевших в Ижевске — 172.
Уточняется, что вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 419 242 жителя республики.
Ранее стало известно, что в Москве выявили 4410 случаев COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.