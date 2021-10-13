Аналитики назвали размер среднего чека на покупку одежды осенью

Аналитики интернет-платформы Lamoda и платёжного сервиса «ЮKassa» по итогам совместного мониторинга объявили, что с наступлением холодов средний чек на покупку тёплой одежды для женщин составит 20,9 тыс. рублей, для мужчин — 21,9 тыс. рублей.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что в указанную сумму входит покупка утеплённой куртки, джинсов, свитера, сапог, шапки и шарфа.

«Цветовые предпочтения россиян при выборе одежды и обуви остаются сдержанными. Чёрный, коричневый, синий, бежевый и серый — самые популярные цвета в этом сезоне», — добавили в Lamoda.

Также там сообщили, что число онлайн-покупок одежды и обуви в сентябре этого года по сравнению с сентябрём прошлого возросло на 77%.

Как ранее передавала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.