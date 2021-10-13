Аналитики назвали размер среднего чека на покупку одежды осенью
Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что в указанную сумму входит покупка утеплённой куртки, джинсов, свитера, сапог, шапки и шарфа.
«Цветовые предпочтения россиян при выборе одежды и обуви остаются сдержанными. Чёрный, коричневый, синий, бежевый и серый — самые популярные цвета в этом сезоне», — добавили в Lamoda.
Также там сообщили, что число онлайн-покупок одежды и обуви в сентябре этого года по сравнению с сентябрём прошлого возросло на 77%.
Как ранее передавала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.