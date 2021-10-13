На Ямале создадут автоматизированные мусоросортировочные комплексы

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют создать три кластера по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов должны появиться в отдалении от Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

О планах реформы по обращению с ТКО губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал на пленарном заседании Российского экологического форума, передаёт «Ямал-Медиа».

Вместе с комплексами и полигонами предусмотрено строительство мусороперегрузочных станций и площадок временного накопления, связанных транспортными потоками.

Как отмечается, соответствующая инфраструктура создаётся на условиях концессионных соглашений.

В апреле НСН сообщала, что Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.

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