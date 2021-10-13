На Ямале создадут автоматизированные мусоросортировочные комплексы
О планах реформы по обращению с ТКО губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал на пленарном заседании Российского экологического форума, передаёт «Ямал-Медиа».
Вместе с комплексами и полигонами предусмотрено строительство мусороперегрузочных станций и площадок временного накопления, связанных транспортными потоками.
Как отмечается, соответствующая инфраструктура создаётся на условиях концессионных соглашений.
В апреле НСН сообщала, что Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.