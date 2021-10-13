На Ямале создадут автоматизированные мусоросортировочные комплексы

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют создать три кластера по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов должны появиться в отдалении от Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.