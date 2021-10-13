В связи с праздниками россияне будут отдыхать в ноябре четыре дня подряд

Короткая ссылка
Жители России будут отдыхать четыре дня подряд в связи с празднованием Дня народного единства.

Об этом сообщает «Российская газета».

Так как праздничный день выпадает на четверг, 4 ноября, следующий день также объявлен нерабочим, а за ним идут суббота и воскресенье. Таким образом, россияне будут отдыхать в ноябре четыре дня подряд. Кроме того, 3 ноября у жителей страны будет сокращённый рабочий день.

«В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час», — напомнил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Ранее стало известно об утверждении правительством календаря праздничных дней на 2022 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить