В связи с праздниками россияне будут отдыхать в ноябре четыре дня подряд

Жители России будут отдыхать четыре дня подряд в связи с празднованием Дня народного единства.

Об этом сообщает «Российская газета».

Так как праздничный день выпадает на четверг, 4 ноября, следующий день также объявлен нерабочим, а за ним идут суббота и воскресенье. Таким образом, россияне будут отдыхать в ноябре четыре дня подряд. Кроме того, 3 ноября у жителей страны будет сокращённый рабочий день.

«В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час», — напомнил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Ранее стало известно об утверждении правительством календаря праздничных дней на 2022 год.