Главком ВМФ прибыл во Владивосток для проверки сил и войск
«Адмирал Николай Евменов заслушает доклады командования ТОФ по всему кругу вопросов организации плановой подготовки частей и соединений флота», — говорится в сообщении Минобороны России.
Главком ВМФ проинспектирует оснащение флота новыми надводными кораблями и подлодками, участие сил флота в мероприятиях по отработке задач в море на разных уровнях, а также проверит развитие береговой и авиационной составляющих.
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) России в пятницу, 8 октября, провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.