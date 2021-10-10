Главком ВМФ прибыл во Владивосток для проверки сил и войск

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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов прибыл во Владивосток в рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот для проведения контрольной проверки итогов подготовки сил и войск и организации деятельности флота.

«Адмирал Николай Евменов заслушает доклады командования ТОФ по всему кругу вопросов организации плановой подготовки частей и соединений флота», — говорится в сообщении Минобороны России.

Главком ВМФ проинспектирует оснащение флота новыми надводными кораблями и подлодками, участие сил флота в мероприятиях по отработке задач в море на разных уровнях, а также проверит развитие береговой и авиационной составляющих.

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) России в пятницу, 8 октября, провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.

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