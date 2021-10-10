Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

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В результате аварии при участии двух легковых автомобилей в Сергиевом Посаде погибли три человека.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления МВД.

Авария произошла 9 октября около 22:30 на 7-м км дороги Сергиев Посад — Рыбинск — Череповец — Константиново.

«В результате ДТП водитель и двое пассажиров... погибли, ещё два пассажира получили травмы, также ранен водитель иномарки», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают оперативники и сотрудники ДПС ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно об аварии с участием четырёх автомобилей на трассе в Астраханской области.

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