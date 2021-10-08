В Ростовской области подтвердили 523 случая COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 523 случая коронавируса за сутки.
В Ростовской области подтвердили 523 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 142 712. На лечении в ковидных госпиталях остаются 4370 человек.

Также стало известно, что в Ярославской области за последние 24 часа зафиксировали 229 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 63 218 жителей.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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