Минюст включил в реестр иноагентов владельцев изданий Bellingcat и MNews
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- РИА Новости
«8 октября... в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены ООО «МЕМО», американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах», — говорится в сообщении.
Также в реестр внесены девять человек.
Ранее Минюст внёс в реестр СМИ — иностранных агентов издание «Журналист — иностранный агент» по обращению самого средства массовой информации.