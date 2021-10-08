Минюст включил в реестр иноагентов владельцев изданий Bellingcat и MNews

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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ — иностранных агентов владельцев изданий Bellingcat и MNews. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Минюст включил в реестр иноагентов владельцев изданий Bellingcat и MNews
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«8 октября... в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены ООО «МЕМО», американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах», — говорится в сообщении.

Также в реестр внесены девять человек. 

Ранее Минюст внёс в реестр СМИ — иностранных агентов издание «Журналист — иностранный агент» по обращению самого средства массовой информации.

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