В Псковской области дистанционное обучение школьников прекращается с 11 октября
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- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Невские новости».
Глава области отметил, что в ближайшее время будут усилены рейды и проверки соблюдения эпидемиологических мер. Дети должны посещать только школу и дом, чтобы не способствовать распространению вируса, подчеркнул Ведерников.
Под запретом пока остаются очные занятия в организациях дополнительного образования и спортивные тренировки.
Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.