В Псковской области дистанционное обучение школьников прекращается с 11 октября

Дистанционное обучение школьников прекращается в Псковской области с понедельника, 11 октября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Глава области отметил, что в ближайшее время будут усилены рейды и проверки соблюдения эпидемиологических мер. Дети должны посещать только школу и дом, чтобы не способствовать распространению вируса, подчеркнул Ведерников.

Под запретом пока остаются очные занятия в организациях дополнительного образования и спортивные тренировки.

Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.