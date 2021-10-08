В Псковской области дистанционное обучение школьников прекращается с 11 октября

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Дистанционное обучение школьников прекращается в Псковской области с понедельника, 11 октября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В Псковской области дистанционное обучение школьников прекращается с 11 октября
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Глава области отметил, что в ближайшее время будут усилены рейды и проверки соблюдения эпидемиологических мер. Дети должны посещать только школу и дом, чтобы не способствовать распространению вируса, подчеркнул Ведерников.

Под запретом пока остаются очные занятия в организациях дополнительного образования и спортивные тренировки.

Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.

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