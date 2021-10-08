Диетолог Гинзбург рассказал о полезных свойствах яиц
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«В яйцах много фосфолипидов, а это — наши мембраны клеток. Яйца — хороший качественный белок, источник витаминов группы А и других довольно редких жирорастворимых витаминов», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, в целом это довольно полезный продукт, который можно есть в количестве одного-двух в день пять и более раз в неделю.
Как считает Гинзбург, не имеет большого значения, когда есть яйца, на завтрак или ужин.
Эксперт добавил, что в случае аллергии, например на белок, возможны какие-то побочные эффекты.
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