Диетолог Гинзбург рассказал о полезных свойствах яиц

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах яиц.

«В яйцах много фосфолипидов, а это — наши мембраны клеток. Яйца — хороший качественный белок, источник витаминов группы А и других довольно редких жирорастворимых витаминов», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в целом это довольно полезный продукт, который можно есть в количестве одного-двух в день пять и более раз в неделю.

Как считает Гинзбург, не имеет большого значения, когда есть яйца, на завтрак или ужин.

Эксперт добавил, что в случае аллергии, например на белок, возможны какие-то побочные эффекты.

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