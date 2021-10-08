Нарколог Казанцев выступил за продажу спиртного только в алкомаркетах
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- РИА Новости
«Я за то, чтобы алкоголь продавался в алкомаркетах, а сами эти маркеты были за чертой города, но не в шаговой доступности», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, также требуется усиление контроля за качеством выпускаемой алкогольной продукции и ужесточение контроля за качеством того, что стоит на прилавках.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской области передадут в Главное следственное управление СК России.