Нарколог Казанцев выступил за продажу спиртного только в алкомаркетах

Главный врач наркологической клиники, психиатр-нарколог Алексей Казанцев выступил за продажу спиртного в алкомаркетах.

«Я за то, чтобы алкоголь продавался в алкомаркетах, а сами эти маркеты были за чертой города, но не в шаговой доступности», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, также требуется усиление контроля за качеством выпускаемой алкогольной продукции и ужесточение контроля за качеством того, что стоит на прилавках.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской области передадут в Главное следственное управление СК России.