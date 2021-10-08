В Оренбургской области подтвердили 365 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 365 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области подтвердили 365 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 80 245 жителей Оренбуржья. Выздоровели при этом 68 672 человека, в том числе 361 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курской области зарегистрировали 241 случай COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 59 458.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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