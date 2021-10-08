СК возбудил дело по факту воспламенения на танкере в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после воспламенения на танкере «Семён Дежнёв» в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ по очистке отстойного танка танкера «Семён Дежнёв» на реке Лене в Иркутской области произошло воспламенение летучих фракций нефтепродуктов, в результате чего комбинированные травмы и ожоги третьей степени получили рулевой моторист и электромеханик.

Они в тяжёлом состоянии доставлены в Киренскую районную больницу.

Ранее прокуратура начала проверку после воспламенения на судне «Семён Дежнёв» в Иркутской области.