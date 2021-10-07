Директор дагестанской школы рассказала о бывших учениках после драки в метро в Москве

Короткая ссылка
Директор МКОУ СОШ №9 в Кизляре Елена Лещенко рассказала о двух бывших учениках, арестованных по делу об избиении пассажира в метро Москвы.
Директор дагестанской школы рассказала о бывших учениках после драки в метро в Москве
  • ©МВД Медиа

В беседе с Life.ru она заявила, что речь идёт о молодых людях, которые, по её словам, не являлись зачинщиками, но не остановили своего более агрессивного спутника.

«Стыдно, неприятно, но я думаю, что ни школа, ни семья не пытались их научить этой жестокости», — сказала Лещенко.

Как отметила директор, во всех школах педагоги ежедневно проводят воспитательную работу с детьми, а потом дети вырастают, и очень сложно отследить, в какой момент человек может измениться.

«Они меняются, они растут, взгляды меняются. Когда они обучаются, это дети, которые растут у нас на глазах, и иной раз даже не думаешь, что такое мог сотворить тот или иной ребёнок», — заключила Лещенко.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин после избиения в вагоне московского метро 25-летнего пассажира. Молодой человек заступался за девушку.

После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

Как сообщил RT член ОНК Москвы Константин Ким, посетивший изолятор, трое уроженцев Дагестана, арестованных по делу об избиении в столичном метро пассажира Романа Ковалёва, помещены в СИЗО-7, на время карантина — в карцерные помещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить