Директор дагестанской школы рассказала о бывших учениках после драки в метро в Москве

Директор МКОУ СОШ №9 в Кизляре Елена Лещенко рассказала о двух бывших учениках, арестованных по делу об избиении пассажира в метро Москвы.

В беседе с Life.ru она заявила, что речь идёт о молодых людях, которые, по её словам, не являлись зачинщиками, но не остановили своего более агрессивного спутника.

«Стыдно, неприятно, но я думаю, что ни школа, ни семья не пытались их научить этой жестокости», — сказала Лещенко.

Как отметила директор, во всех школах педагоги ежедневно проводят воспитательную работу с детьми, а потом дети вырастают, и очень сложно отследить, в какой момент человек может измениться.

«Они меняются, они растут, взгляды меняются. Когда они обучаются, это дети, которые растут у нас на глазах, и иной раз даже не думаешь, что такое мог сотворить тот или иной ребёнок», — заключила Лещенко.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин после избиения в вагоне московского метро 25-летнего пассажира. Молодой человек заступался за девушку.

После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

Как сообщил RT член ОНК Москвы Константин Ким, посетивший изолятор, трое уроженцев Дагестана, арестованных по делу об избиении в столичном метро пассажира Романа Ковалёва, помещены в СИЗО-7, на время карантина — в карцерные помещения.