В Удмуртии возобновят волонтёрскую инициативу помощи медикам в период пандемии

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На территории Удмуртии возобновят проект «МедПоддЕРжка», который направлен на обеспечение помощи работникам медицинских организаций в условиях борьбы с коронавирусом.
В Удмуртии возобновят волонтёрскую инициативу помощи медикам в период пандемии
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Сейчас наша поддержка в первую очередь требуется врачам первичного медицинского звена. Волонтёры Удмуртии будут помогать на входных термоконтролях в учреждениях, в регистратурах. Автоволонтёры на личном транспорте организуют выезды врачей на осмотр заболевших на дом, будут доставлять врачей после окончания рабочей смены домой», —  рассказала первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.

Проект стартовал 19 октября 2020 года. За год в нём приняли участие более 700 волонтёров, включая студентов-медиков, депутатов, чиновников и рядовых граждан.

Ранее сайт «Реальное время». сообщал, что в Казани ищут волонтёров для доставки лекарств гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

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