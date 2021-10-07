В Самарской области обнаружен снаряд начала ХХ века

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В Октябрьске (Самарская область) во время проведения земляных работ был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Самарской области.

На место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН (г. Тольятти). Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд начала XX века. Взрывотехники, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили его на месте обнаружения накладным зарядом.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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