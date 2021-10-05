Подлодка проекта 636.3 «Магадан» 12 октября войдёт в состав ВМФ России

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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» 12 октября войдёт в состав ВМФ России.
Подлодка проекта 636.3 «Магадан» 12 октября войдёт в состав ВМФ России
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что «главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил дату приёма в состав Военно-морского флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан».

«Церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав ВМФ подводной лодки состоится 12 октября», — сообщили в ведомстве.

В июне сообщалось, что подводная лодка «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море.

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