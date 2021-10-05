Терапевт Серебрянский перечислил способы укрепления иммунитета осенью

Короткая ссылка
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский перечислил самые действенные способы укрепления здоровья в период простуд.

Так, в беседе с Nation News Серебрянский отметил, что осенью и зимой необходимо укреплять иммунитет, чтобы не заболеть ОРВИ.

«Поднимает иммунитет физическая зарядка, использование иммунопрепаратов, витаминов, аскорбиновой кислоты. Должно присутствовать правильное питание, также важно избегать стрессовых ситуаций», — объяснил терапевт.

Кроме того, врач порекомендовал больше времени проводить на отдыхе, гулять и при этом правильно одеваться.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить