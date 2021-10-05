Терапевт Серебрянский перечислил способы укрепления иммунитета осенью
Так, в беседе с Nation News Серебрянский отметил, что осенью и зимой необходимо укреплять иммунитет, чтобы не заболеть ОРВИ.
«Поднимает иммунитет физическая зарядка, использование иммунопрепаратов, витаминов, аскорбиновой кислоты. Должно присутствовать правильное питание, также важно избегать стрессовых ситуаций», — объяснил терапевт.
Кроме того, врач порекомендовал больше времени проводить на отдыхе, гулять и при этом правильно одеваться.
Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.