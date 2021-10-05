Терапевт Серебрянский перечислил способы укрепления иммунитета осенью

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский перечислил самые действенные способы укрепления здоровья в период простуд.

Так, в беседе с Nation News Серебрянский отметил, что осенью и зимой необходимо укреплять иммунитет, чтобы не заболеть ОРВИ.

«Поднимает иммунитет физическая зарядка, использование иммунопрепаратов, витаминов, аскорбиновой кислоты. Должно присутствовать правильное питание, также важно избегать стрессовых ситуаций», — объяснил терапевт.

Кроме того, врач порекомендовал больше времени проводить на отдыхе, гулять и при этом правильно одеваться.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.