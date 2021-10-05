Командующий Северным флотом сообщил о завершении испытаний «Циркона» с подлодки

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки завершены, все её характеристики подтверждены, доложил министру обороны Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены», — приводит РИА Новости слова Моисеева.

По его словам, весь комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе государственных испытаний российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» были впервые запущены с атомной субмарины, причём как из надводного, так и из подводного положений.