Психолог Шмилович рассказал о роли отца для ребёнка

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Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Андрей Шмилович рассказал о роли отца в развитии ребёнка.

В детском возрасте родитель идеализируется, представляется в сознании ребёнка как некий идеал, предмет для подражания и гордости, рассказал он в беседе с «Радио 1».

«И когда этого родителя недостаёт физически, то, конечно, дети склонны к достраиванию, фантазированию, выстраиванию ярких представлений. Они создают некий собственный образ своего отца. Этот образ может отличаться от реального образа. И вот это отличие становится очень часто для детей в какие-то моменты стрессовым», — сказал Шмилович.

Чтобы избежать стрессов у ребёнка, отец должен максимально соответствовать образу хорошего папы, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что указом президента России Владимира Путина в стране учреждён День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. 

Со своей стороны, психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.

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