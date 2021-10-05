В Перми начали проверку по факту нападения мужчины на двух школьниц

Короткая ссылка
После публикации в интернете видео с нападением мужчины на двух школьниц в пермском управлении Следственного комитета начали проверку. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные СУ СК России по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 3 октября 2021 года в Свердловском районе города Перми возле подъезда жилого дома местный житель высказал оскорбления в адрес малолетних, в том числе с использованием нецензурной брани, а также нанёс им несколько ударов рукой по голове и шее», — говорится на сайте ведомства.

По некоторым данным, мужчина посчитал, что девочки 11 лет обидели его дочь, и решил разобраться с ними.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кировской области избивавший сына мужчина предстанет перед судом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить