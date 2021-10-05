В Перми начали проверку по факту нападения мужчины на двух школьниц

После публикации в интернете видео с нападением мужчины на двух школьниц в пермском управлении Следственного комитета начали проверку. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные СУ СК России по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 3 октября 2021 года в Свердловском районе города Перми возле подъезда жилого дома местный житель высказал оскорбления в адрес малолетних, в том числе с использованием нецензурной брани, а также нанёс им несколько ударов рукой по голове и шее», — говорится на сайте ведомства.

По некоторым данным, мужчина посчитал, что девочки 11 лет обидели его дочь, и решил разобраться с ними.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кировской области избивавший сына мужчина предстанет перед судом.