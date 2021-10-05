Психолог Юшкова назвала симптомы зависимости от интернета

Медицинский психолог высшей квалификационной категории Евгения Юшкова описала симптомы, которые указывают на зависимость человека от интернета.

Об этом она сказала в беседе с ФАН.

«Когда мы говорим о зависимости, то это комплекс таких симптомов. Например, компульсивный симптом, когда у индивида есть желание следовать некоторым ритуалам. Так, он просыпается утром, сразу включает телефон, неосознанно проверяет соцсети. Иногда встаёт для выполнения этого ритуала ночью. Если он забыл телефон дома или если устройство разрядилось, то неосознанно возникает чувство тревоги. Пользователь боится остаться без связи, без информации», — объяснила психолог.

По словам Юшковой, такое состояние вызывает внутреннее напряжение, является причиной морального и физического дискомфорта.

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