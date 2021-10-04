СК задержал подозреваемую по делу о крушении вертолёта в Подмосковье

После крушения вертолёта Robinson R44 в Подмосковье задержана индивидуальный предприниматель. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Как установило следствие, 3 октября индивидуальный предприниматель оказала услугу в виде организации и предоставления экскурсионного полёта для двух пассажиров на вертолёте Robinson R44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома Мячково.

«По данным следствия, предприниматель имела умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК.

Задержанная женщина вину не признаёт.

Три человека погибли при крушении Robinson R44 в лесополосе подмосковного Лыткарина, недалеко от Тураевского шоссе. По факту крушения вертолёта возбуждено уголовное дело.