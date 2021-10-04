В Нижегородской области рассказали о ситуации с коечным фондом

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В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Нижегородской области рассказали о ситуации с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

На заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 губернатор Глеб Никитин заявил, что на 4 октября в регионе развёрнуто 7330 коек.

По словам Никитина, в течение суток область готова развернуть ещё 450 мест.

«В принципе, у нас есть резервный план и по дополнительному увеличению — сверх пиковых значений. Из них 3494 койки обеспечены кислородом. Сейчас степень занятости коек кислородных меньше, чем общая занятость», — уточнил глава региона.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

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