В Нижегородской области рассказали о ситуации с коечным фондом

В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает newsnn.ru.

На заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 губернатор Глеб Никитин заявил, что на 4 октября в регионе развёрнуто 7330 коек.

По словам Никитина, в течение суток область готова развернуть ещё 450 мест.

«В принципе, у нас есть резервный план и по дополнительному увеличению — сверх пиковых значений. Из них 3494 койки обеспечены кислородом. Сейчас степень занятости коек кислородных меньше, чем общая занятость», — уточнил глава региона.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.