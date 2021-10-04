Роскачество проведёт проверку готовых наггетсов на безопасность

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Роскачество проведёт исследование готовых наггетсов по причине отстутствия стандартов для их производства.

«В связи с различными потребительскими опасениями, связанными со свежестью и безопасностью данной категории продукции, Роскачество запускает внеочередное веерное исследование наггетсов», — цитирует ТАСС сообщение организации.

В Роскачестве рекомендуют россиянам внимательнее относится к выбору наггетсов.

Ранее специалисты Роскачества провели проверку тушёной свинины, произведённой в России, и выявили недостаточное содержание белка в большинстве образцов, а также расхождение содержимого некоторых упаковок с маркировкой.

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