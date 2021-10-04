Сенатор рассказала о снятии ограничений на использование маткапитала

Предложения Счётной палаты по поводу снятия ограничений на использование материнского капитала следует рассматривать внимательно и с осторожностью, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Я с осторожностью отношусь к снятию ограничений на использование материнского капитала», — цитирует «Парламентская газета» Святенко.

Она напомнила, что изначально эта мера социальной поддержки была задумана для того, чтобы родители тратили деньги на ребёнка, а не на себя.

По её словам, есть случаи незаконного использования маткапитала.

Ранее Счётная палата предложила ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счёт средств материнского капитала.