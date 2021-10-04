Сенатор рассказала о снятии ограничений на использование маткапитала
«Я с осторожностью отношусь к снятию ограничений на использование материнского капитала», — цитирует «Парламентская газета» Святенко.
Она напомнила, что изначально эта мера социальной поддержки была задумана для того, чтобы родители тратили деньги на ребёнка, а не на себя.
По её словам, есть случаи незаконного использования маткапитала.
Ранее Счётная палата предложила ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счёт средств материнского капитала.