Сенатор рассказала о снятии ограничений на использование маткапитала

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Предложения Счётной палаты по поводу снятия ограничений на использование материнского капитала следует рассматривать внимательно и с осторожностью, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Я с осторожностью отношусь к снятию ограничений на использование материнского капитала», — цитирует «Парламентская газета» Святенко.

Она напомнила, что изначально эта мера социальной поддержки была задумана для того, чтобы родители тратили деньги на ребёнка, а не на себя.

По её словам, есть случаи незаконного использования маткапитала.

Ранее Счётная палата предложила ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счёт средств материнского капитала.

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