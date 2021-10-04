Instagram могут оштрафовать за распространение пиратских копий книг

Социальную сеть Instagram могут подвергнуть штрафу за распространение пиратских копий книг, сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что заявление в Роскомнадзор направила Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ).

«Ассоциация по защите авторских прав в интернете ... попросила Роскомнадзор привлечь к административной ответственности Facebook Inc», — говорится в сообщении.

Поводом названо массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram.

Предусмотренное наказание за подобное нарушение — штраф.

21 июля пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что действие антипиратского меморандума продлили до февраля 2022 года.