Instagram могут оштрафовать за распространение пиратских копий книг
Отмечается, что заявление в Роскомнадзор направила Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ).
«Ассоциация по защите авторских прав в интернете ... попросила Роскомнадзор привлечь к административной ответственности Facebook Inc», — говорится в сообщении.
Поводом названо массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram.
Предусмотренное наказание за подобное нарушение — штраф.
21 июля пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что действие антипиратского меморандума продлили до февраля 2022 года.