Минюст включил в реестр иноагентов издание «Журналист — иностранный агент»

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ — иностранных агентов издание «Журналист — иностранный агент» по обращению самого средства массовой информации.

В министерстве отметили, что СМИ было создано Людмилой Савицкой, которая ранее была включена в реестр иноагентов как физлицо.

«В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — добавили в Минюсте.

Ранее Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал»* виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.