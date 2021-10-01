Житель Тулуна стрелял по мусорному баку из окна «ради спортивного интереса»
Видео допроса опубликовано на сайте регионального управления МВД.
«Пришел к своему другу... Увидел, что за телевизором у него пневматическая винтовка, решил выстрелить из неё ради спортивного интереса по мусорному баку. После чего произвёл два выстрела и поставил пневматическое ружьё. Прежде чем выстрелить, я убедился, что не было никого рядом из людей», — рассказал задержанный.
В заключении он признался в том, что раскаивается, и попросил прощения у граждан за своё поведение.
Мужчина стрелял из окна многоквартирного дома, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и проводит проверку.
В августе житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры, пострадали пять человек.