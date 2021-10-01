Житель Тулуна стрелял по мусорному баку из окна «ради спортивного интереса»

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В ходе допроса житель города Тулуна, открывший вечером стрельбу из окна жилого дома по мусорному баку, признался, что сделал это «ради спортивного интереса».

Видео допроса опубликовано на сайте регионального управления МВД.

«Пришел к своему другу... Увидел, что за телевизором у него пневматическая винтовка, решил выстрелить из неё ради спортивного интереса по мусорному баку. После чего произвёл два выстрела и поставил пневматическое ружьё. Прежде чем выстрелить, я убедился, что не было никого рядом из людей», — рассказал задержанный.

В заключении он признался в том, что раскаивается, и попросил прощения у граждан за своё поведение.

Мужчина стрелял из окна многоквартирного дома, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и проводит проверку.

В августе житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры, пострадали пять человек. 

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