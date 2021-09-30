Диетолог Дианова назвала укрепляющие иммунитет сезонные фрукты и овощи

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, какую пользу организму в осенний период могут принести овощи и фрукты, имеющие оранжево-жёлтый оттенок.

«В осенний период появятся уникальные продукты, имеющие оранжево-жёлтый оттенок. Это прежде всего овощи: морковь и тыква, а также фрукты: хурма, мандарины и апельсины. Эти продукты неспроста появляются именно в осенний период, так как они способствуют поддержанию нашего иммунитета», — рассказала она в беседе с «Известиями».

По её словам, повышенное содержание клетчатки и антиоксидантов делает жёлто-оранжевые продукты незаменимыми в рационе человека, так как они омолаживают сосуды и предотвращают развитие опухолей.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.