Диетолог Дианова назвала укрепляющие иммунитет сезонные фрукты и овощи
«В осенний период появятся уникальные продукты, имеющие оранжево-жёлтый оттенок. Это прежде всего овощи: морковь и тыква, а также фрукты: хурма, мандарины и апельсины. Эти продукты неспроста появляются именно в осенний период, так как они способствуют поддержанию нашего иммунитета», — рассказала она в беседе с «Известиями».
По её словам, повышенное содержание клетчатки и антиоксидантов делает жёлто-оранжевые продукты незаменимыми в рационе человека, так как они омолаживают сосуды и предотвращают развитие опухолей.
Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.