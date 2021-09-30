В Подмосковье 25 выдающимся жителям региона вручили награды

Жители и общественные деятели получили 25 наград ко Дню Московской области. Медали, ордена и благодарственные письма им вручил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, волонтёры, врачи, учителя, главы городских округов, работники служб безопасности и другие.

«Нам всем в разное время довелось работать, служить нашему любимому Подмосковью. И когда бы кто ни спрашивал, во все века наша Московская область занимала особое место. Поэтому каждый из нас старается делать всё, чтобы обеспечивать перемены и развитие», — сказал Андрей Воробьёв.

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