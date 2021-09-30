Диетолог Мойсенко рассказала, как восполнить нехватку железа в организме

Кандидат медицинских наук диетолог Римма Мойсенко рассказала, что для восполнения уровня железа в организме нужно не только получать его через пищу, но и добавить в рацион определённые витамины, которые помогут ему усвоиться.

Недостаток железа существенно повышает риски развития болезней аутоиммунного спектра, подчеркнула она в беседе с Nation News.

«Основные источники железа — продукты белкового происхождения. В основном это красное мясо и субпродукты, такие как печень и почки. За дальнейшее преобразование микроэлемента отвечают витамины В9 и В12. Они играют непосредственную роль в усвоении железа. Нужно получать не только железо, но и эти витамины», — отметила она.

Наибольшее количество витаминов В9 и В12 содержится в зелёной части растений. Это брокколи, шпинат, все крестоцветные и многочисленные салаты, а также обычная зелень.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.