Диетолог рассказала о плюсах интервального голодания

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Врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская прокомментировала популярность интервального голодания.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что кратковременные периоды голода очень полезны для организма.

«При этом легче восстанавливается организм, появляется больше энергии. И, когда человек привыкает к такому кратковременному голоду, объём желудка уменьшается, становится меньше количество порций, человек не так привязан к пище», — отметила Рождественская.

Она также объяснила, что многие причины ожирения имеют психосоматическую основу и именно интервальное голодание зачастую помогает с ними справиться.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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