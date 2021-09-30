В Совфеде предложили создать госпрограмму охраны психического здоровья

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач Владимир Круглый выступил с предложением принять специальную государственную программу охраны психического здоровья.

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор рассказал, что в рабочей группе при Общественной палате готовят новый законопроект о психиатрической помощи.

По словам сенатора, в новом документе хотят уделить внимание не только лечению ментальных заболеваний, но и раннему выявлению и профилактике психических расстройств. Планируют — пока концептуально — увеличить роль психологов и психотерапевтов в помощи людям с различными расстройствами.

«Нужно индивидуально работать с людьми, чтобы они понимали, что всё делается в соответствии с законом, клиническими рекомендациями, для их блага, лечения, а не с целью их ограничить, куда-то насильно поместить», — заявил Круглый.

Новым законопроектом хотят более чётко регламентировать порядок госпитализации, экспертизу и другие процедуры во время оказания психиатрической помощи.

Ранее врач-психиатр, психолог Янина Крджацян в беседе с ФАН рассказала о признаках эмоционального выгорания.