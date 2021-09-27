Интерпол выявил более тысячи нарушений при обороте лекарств в России за год

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Отечественное бюро Интерпола зафиксировало 1,2 тыс. правонарушений в фармацевтической сфере в России за 2021 год, возбуждено 85 уголовных дел.

«Выявлено 1 207 правонарушений, составлено 632 административных протокола. По фактам реализации сильнодействующих веществ, фальсифицированных медицинских изделий и биологически активных добавок под видом высокоэффективных препаратов возбуждено 85 уголовных дел, задержано 72 лица, подозреваемых в преступной деятельности», — говорится в сообщении МВД России.

Отмечается, что с учётом пандемии коронавируса в мире Интерпол продолжает работу по устанавливанию и задержанию разыскиваемых лиц. Так, например, в нынешнем году при содействии НЦБ Интерпола МВД России в страну было выполнено свыше 60 экстрадиций.

В начале сентября стало известно об экстрадиции в ФРГ гражданина Германии Вальдемара Бергера, который обвиняется в хищении платины и золота на одном из немецких предприятий.

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